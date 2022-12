Denuncian irregularidades en PAE de colegios de Sabana de Torres en Santander

El veedor ciudadano David Canchilla señala que han hecho seguimiento al contrato PAE en los restaurantes escolares de los colegios de la localidad.

“No tienen las condiciones higiénicas adecuadas para cocinar los alimentos. El contratista viola los requerimientos para llevar a cabo el programa porque sus instalaciones no están adecuadas ni equipadas. Le hacemos el llamado a la Ministra de educación Gyna Parody y el gobernador de Santander a ver si permitirían que sus hijos comieran en un sitio de estos.”

El veedor le hace un llamado a la procuraduría para que investigue cómo se han invertido los recursos para el PAE en la localidad ya que el contrato tiene un valor cercano a los 24 mil millones de pesos.

El veedor también señala que el problema más grave es que las raciones no son completas. Ya que hay cerca de 7 mil alumnos en la población estudiantil y sólo reciben el suplemento 3.542 niños.

“En algunos restaurantes dan sólo desayuno y en otros sólo almuerzo. En la escuela de Comuneros hay 501 alumnos y sólo 97 reciben el desayuno. En la escuela urbana El Progreso hay 455 niños y sólo 141 reciben el beneficio.”

Según la denuncia, los niños no acceden a esto todos los días debido a que deben turnarse con los menores que no han recibido el suplemento. Por eso los veedores piden que se haga el seguimiento a la empresa contratista Multiactiva Surcolombiana que, según ellos, no está cumpliendo con los requerimientos mínimos, las manipuladoras no dan abasto para preparar los alimentos y estas no cuentan con seguridad social ni los implementos para trabajar.

BLU Radio Bucaramanga