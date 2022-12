Denuncian persecución contra albergue con más de 300 gatos en Lebrija

Norma Constanza Pradilla, directora y fundadora de la gatera ‘Doña Felisa’, lleva varios años en su finca, en los alrededores del aeropuerto Palonegro, cuidando a más de 346 animales, entre perros y gatos.





Pradilla denunció que la Aeronáutica Civil y autoridades municipales buscan sacarlos de su tradicional locación por presentar un riesgo para la navegación aérea y por no tener permisos para el uso que le están dando al predio.





La Asociación Defensora de Animales, ADAN, consultada sobre el tema, asegura que no hay riesgo para las operaciones aéreas afirmando que “la Aeronáutica civil le ha declarado la guerra a la gatera.



"Dicen que hay un riesgo para la aeronavegación, pero la finca no está cerca de la pista, incluso hay un lago, que los animales tendrían que evadir y escalar una malla de dos metros, para llegar a la pista, lo cual es imposible pero aun así insisten en hacerle incursiones para presionarla”, explicó Orlando Beltrán, director de la fundación.





Fuentes de la Aeronáutica Civil confirmaron a BLU Radio que la entidad no ha interpuesto ninguna acción contra la gatera, y explicaron que se trata de procedimientos de la oficina de Planeación de la Alcaldía de Lebrija, argumentando temas que tienen que ver con el uso del predio donde están los animales.





El director de ADAN también asegura que parte de la presión ha sido actos como cortarle el servicio del agua a machetazos y está afectada para el cuidado de los animales.





“Todos los defensores de animales estamos dispuestos a defender esta causa y evitar que se cometa una arbitrariedad”, manifestó Beltrán.





Los animalistas de Bucaramanga están organizando para el 4 de septiembre, el primer plantón contra las acciones de las autoridades en Lebrija en el caso de la gatera 'Doña Felisa'.





