Denuncian que cerca de 4 mil niños no reciben alimentación escolar en Santander

La denuncia la hizo la secretaria de Educación de Santander, Nelly Mejía.



Son cerca de 4 mil niños de 8 municipios, entre los cuales están San Gil, Aratoca y Los Santos, a donde no llegan los refrigerios desde hace más de 3 semanas.



“Hay algunas instituciones que llevan 2 semanas, otras esta semana, donde solamente les llegó una manipuladora de las harinas porque la proteína no les llegó. Según los rectores también hay un cese de actividades de las manipuladoras por el no pago”, señaló Mejía. (Lea también: Imputarían cargos por tentativa de homicidio en caso de alimentos en mal estado )



El contratista responsable de los alimentos escolares en Santander es Nutrisantander, que no responde a las llamadas de la secretaria de Educación del departamento porque es un contratista del Ministerio de Educación.