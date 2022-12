Denuncian que niño de 11 años es víctima del paseo de la muerte

El niño de 11 años fue internado desde el 5 de enero pasado en el hospital regional Manuela Beltrán de El Socorrro y es paciente de Cafesalud. Por ser usuario de esta EPS no tiene suscrito convenio con las clínicas de Bucaramanga, pese a que un juzgado aceptó una tutela interpuesta por familiares.

El menor, Cristóbal Calderón, está a punto de perder un riñón pues no ha sido atendido y tuvo que ser remitido de urgencia de El Socorro a Bucaramanga en la clínica Conucos. Un urólogo lo remitió a la clínica Chicamocha, donde no le permitieron el ingreso y fue devuelto a Conucos donde aún no le han autorizado el procedimiento que consiste en una Nefrolitotimia percutánea VS Litotricia Extracorpórea.

Los familiares del niño aseguran que hay negligencia de la EPS Cafesaludm, pues debido a los múltiples problemas y deudas que tiene con las instituciones de salud en la mayoría no hay convenio o tienen suspendidos los servicios. Asimismo, en los centros asistenciales no atienden al niño argumentando que no cuentan con los equipos o elementos necesarios para el procedimiento médico.

“Ha tenido que esperar sentado en una silla en un pasillo de cada clínica para ver si es atendido. Necesitamos ayuda urgente para salvarle lo poco del riñón que le queda, estamos desesperados”, señala Andrea Tarazona, hermana del paciente.

Amigos y familiares del menor han iniciado una campaña en los medios de comunicación para pedir ser escuchados pues han interpuesto varias tutelas y aún no hay solución para que se le practique este procedimiento de manera urgente al niño.

