El drama de los migrantes en Cúcuta: entre la basura y las drogas

"La Cúcuta bella, la Cúcuta hermosa ya no es la misma, ese sentido se perdió. Esa Cúcuta de musa ya cambió. Ha habido mucha migración", ese es el primer pensamiento que viene a la cabeza de un ciudadano, quien ha vivido más de 30 años en esta ciudad, cuando se le pide que describa a la capital de Norte de Santander.

Y es que Cúcuta es la puerta que comunica a Colombia con Venezuela. Por esta ciudad han cruzado en los últimos años 2.894.593 personas huyendo del régimen del vecino país. Muchos han hecho su tránsito hacia otras ciudades, pero otros tantos, se quedaron.

Algunos logran sobrevivir, pero otros están en medio de la basura y las aguas negras del canal Bogotá, que cruza 26 barrios en el que hay desechos humanos, sobras, animales en descomposición y toda la basura: "Cúcuta por donde usted vaya huele a popó, muy bravo, por donde usted vaya", cuenta otro ciudadano.

Un efecto directamente proporcional de la migración es la cantidad de habitantes de calle

María tiene su colchón en la calle 17, barre su espacio con una escoba despelucada y vieja, cuelga su poca ropa en tendederos improvisados. Ella carga con varios pesos encima, ser habitante de calle, migrante y madre de un bebé que no puede tener en sus brazos.

“Hace bastante tiempo estaba embarazada. Tuve mi bebé y me lo quitó Bienestar (Bienestar Familiar). Es muy bonito traer a un bebé al mundo, pero muy difícil que se lo quiten a uno de las manos. Como si nada”, cuenta entre lágrimas María.

Pese su dolor ella parece dudar que teniendo a su bebé vaya a dejar su hogar actual para construir uno nuevo. Aunque dice estar dispuesta a todo: "Yo sí saldría. Es lo que me me tiene aquí todavía o si no ya me hubiese ido", cuenta.

Crece la migración en Cúcuta

Comparando un mismo periodo, entre enero de 2021 a octubre de 2022, la migración en Cúcuta creció el 126 %, pasando de los 96.000 a 217.000 personas.

El impacto ciertamente es grande, la población migrante pasó de representar el 11,01 % de la ciudad, a convertirse en el 21,58 %. El siguiente mandatario de los cucuteños tendrá que plantear soluciones a una problemática que ya de por sí está fuera de control.

