El ‘fracking’ puede impulsar la modernización de la refinería de Barrancabermeja: ACP

En medio de las protestas que este año han organizado diferentes sectores sociales, económicos y políticos de Barrancabermeja, exigiendo la modernización de la refinería de Ecopetrol, como una de las soluciones para salir de la crisis económica que afronta el municipio, la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, insistió en que la explotación de yacimientos no convencionales puede ser fundamental en ese propósito.





En Bucaramanga, Francisco José Lloreda, presidente del gremio petrolero en el país, aseguró que el Magdalena Medio santandereano aún tiene una gran proyección en materia de hidrocarburos.





“La industria petrolera nació en Barrancabermeja y allí en esa región hay una gran expectativa de grandes reservas, lo que se necesita es que el país no se niegue la oportunidad de validar si allí hay petróleo y gas, y si es viable la estimulación hidráulica”, dijo en entrevista con BLU Radio el dirigente gremial.





Sostuvo que en Colombia es necesario un debate abierto y responsable sobre la pertinencia del ‘fracking’.





“Hay que perderle el miedo a la estimulación hidráulica o fracking, Ecopetrol lo ha anunciado y es una realidad, el futuro de la industria petrolera en el país, en el Magdalena Medio y de la refinería de Barrancabermeja está en los yacimientos no convencionales”, señaló.





Preocupación por consultas populares contra la minería





El presidente de la ACP se declaró preocupado por la gran cantidad de consultas populares contra la minería y producción de hidrocarburos en el país, que de continuarse con esa tendencia puede afectar gravemente la industria.





“En este momento hay alrededor de 45 procesos de consultas populares contra la extracción de hidrocarburos en el país, que de darse, impactaría la producción de alrededor de 150 mil barriles, es decir, pasaríamos de producir 850 mil barriles a unos 700 mil barriles”, afirmó.





Según Lloreda, estos mecanismos democráticos en las comunidades han venido mezclando la extracción minera con la exploración y explotación de hidrocarburos, provocando una confusión que termina afectando a la industria.





