Emprendimientos de mujeres del Páramo de Santurbán serán apoyados por el Sena

La regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, Santander, abrió una convocatoria para apoyar a un grupo de mujeres emprendedoras del Páramo de Santurbán que busquen dinamizar sus empresas a través de productos de internet o redes sociales, esto con varios talleres de elaboración de productos.

“Se trata de una oportunidad para premiar a las 10 mejores mujeres emprendedoras que efectivamente necesiten la ayuda, ya que cuando uno tiene empresa siempre busca mejorar su producto a través de transformación digital, entonces la invitación que estamos haciendo hasta el 25 de mayo es para que se inscriban en nuestra página www.fondoemprender.com para que cualquier mujer que tenga un emprendimiento de cualquier sector y que quieran acceder a estos premios estudien una serie de talleres presenciales en herramientas estratégicas para crecimiento de negocios, liderazgo, asociatividad”, explicó Luz Dana Leal, directora de empleo y trabajo en el Sena.

De igual forma Leal aseguró que: “También estaremos dictando talleres de propiedad intelectual que incluye marca, logo, también hay un taller de fotografía básica y otro de costos y servicios, marketing digital, redes sociales, actualización de páginas web y varias técnicas, es decir a las ganadoras ese paquete tiene unos productos básicos y asesorías de expertos que incluye varios elementos que les van a servir a las mujeres líderes y emprendedoras”.

Además de eso el Sena, Santander está realizando una feria de empleo no solo es para mujeres sino para todas las personas en nuestra regional de la carrera 27, “por eso estamos invitando a muchas personas que no tienen empleo para que acudan a nuestra regional con su hoja de vida y ahí sin duda van a encontrar una oportunidad para poder acceder a un empleo, ya que tenemos unas 100 vacantes en este momento, vacantes que no solo son para los aprendices del Sena sino para todas las personas, sobre todo para personas que están buscando su primer empleo que a veces puede ser algo complicado, también tenemos talleres de cómo elaborar hojas de vida y cómo presentar entrevistas de trabajo”, aseguró la funcionaria.

