En medio de una riña familiar hombre asesinó a su propio hermano en Puerto Wilches, Santander

Un hombre habría asesinado a su propio hermano en un acto, al parecer, de defensa propia en Puerto Wilches, Santander, según confirmó la Personería de ese municipio, que hizo un llamado a la tolerancia a toda la ciudadanía.

En el barrio Arenal del municipio de Puerto Wilches, Santander, un hombre identificado como José Valencia Zambrano, quien, según sus familiares y vecinos, sufría de problemas mentales, llegó a la casa de su hermano armado con un machete y con la intención de matar a toda familia, por ese motivo su hermano le disparó con una escopeta, primero al piso explicaron habitantes del lugar, pero al ver que el hombre se le abalanzó con el arma cortopunzante, al parecer no tuvo más alternativa que dispararle al cuerpo.

“La tolerancia es muy importante, es muy importante tener entre la convivencia ciudadana eso temas de tolerancia, sin embargo, como entidades territoriales debemos tener programas para fomentar la tolerancia, para construir ese tejido social que tanto se nos está saliendo de las manos y es muy importante el tema de la atención psiquiátrica y sicológica, porque es muy difícil no poder decirle a un familiar de un paciente mental donde puede ser atendido”, explicó el personero de Puerto Wilches, Rafael Centeno.

El hombre que cometió el asesinato fue capturado por las autoridades mientras que la personería hizo un llamado a la tolerancia frente a este tipo de casos que han venido presentado no solo en puerto Wilches sino en todo Santander.

Publicidad

“Nos toca esperar que nunca vaya a pasar nada porque no tenemos una ruta clara para atender problemas de riñas con personas que tienen problemas mentales como todo indica ocurrió en este caso. Y debo decir que este no es el primer caso de violencia con problemas mentales y era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo ya que tenemos muchos casos de personas en situación de calle por problemas mentales, de violencia doméstica por problemas mentales y es algo que las Alcaldías y Gobernación no le están apostando”, agregó el Personero.

Le puede interesar: