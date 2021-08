En riesgo suministro de gas domiciliario para 350.000 usuarios de Santander, por daño en gasoducto

El daño en el tubo que conduce gas desde campo Cusiana hasta el centro del país, por cuenta de un derrumbe, tiene en riesgo el suministro de gas domiciliario en Santander.

Según informó la empresa de gas Vanti, regional Oriente, son 350.000 usuarios en 12 municipios de Santander los que están en riesgo de quedarse sin el servicio.

La situación afecta el suministro de gas en la industria, domiciliario y vehicular, que mensualmente consume 5,6 millones de metros cúbicos.

En Bucaramanga en algunas estaciones de servicio ya se registra escasez.

“He estado en varias estaciones y no se consigue, me dicen que en la mañana temprano estuvieron vendiendo, pero a esta hora, medio día, no hay ya”, aseguró un taxista que tiene el carro con sistema de gas vehicular.

“Hay unas bombas donde no están tanqueando, esperemos a ver que pasa”, manifestó otro taxista.

En Santander hay 20 estaciones de la empresa Vanti que venden gas vehicular para abastecer a más de 7.000 usuarios del transporte en su mayoría taxistas.