Enfermera agredida por paciente en Bucaramanga será operada

Con una fractura en la nariz terminó Yenny Paola Patiño, una enfermera del Hospital Universitario de Santander, luego de que una paciente la emprendiera a golpes porque no le retiraba las barras de planificar que tenía en su cuerpo. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 3 de abril en la unidad de urgencias mientras Yenny cumplía su turno.

Según contó Yenny, el procedimiento requería una orden médica con la que no contaba la paciente.

“Una usuaria ingresó y quería que le retirara las barras de planificar y pues en este hospital hay unos protocolos y nosotros no las podemos retirar sin una orden médica. Ella como veía que yo no se las retiraba se me abalanzó encima y me golpeó varias veces en la cara provocándome una fractura en la nariz. El vigilante fue el que me la quitó de encima”, contó la enfermera.

Tras lo ocurrido Yenny recibió una incapacidad, sin embargo, 40 días después de la agresión espera una cirugía.

