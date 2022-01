Entrenador acusado de abuso sexual se defiende con declaraciones en notaría de deportistas y padres

Sigue el escándalo en el mundo del deporte por cuenta de las serias acusaciones en contra del entrenador de atletismo Giovanny Vega Blanco, quien en Fiscalía ya tiene cuatro denuncias por presunto acoso sexual, violencia psicológica, sexual y física.

Según las denuncias que están en poder las autoridades judiciales, Vega Blanco habría aprovechado la vulnerabilidad de varias menores de edad para acosarlas sexualmente.

“Me manoseó hasta donde se le daba la gana, me obligó a dejarme besar, me tocó el cuerpo, mis senos, mi cola. Me decía que no 'desaprovechaba' oportunidad en el estadio donde guardábamos los bolsos en el colegio Liceo Patria”, dice una de las denuncias en su contra.

Las autoridades han señalado que otras mujeres -se calcula que 30- habrían sido acosadas y abusadas por el entrenador atletismo, por lo que la Defensoría del Pueblo, Personería y Alcaldía de Bucaramanga recogen más testimonios para radicar oficialmente dichas denuncias.

Frente a este escándalo que puso en la lupa las funciones del entrenador de atletismo y su empresa, este dio a conocer 21 declaraciones extraprocesales de padres de familia y otros deportistas que lo tildan de “buena persona”.

“Puedo dar fe que el señor Giovanny Vega Blanco es un buen profesor, entrenador y buena persona, también es cierto que el señor Vega Blanco es el entrenador del club deportivo llamado Marathon Sport, en el cual yo pertenezco desde hace cinco años y gracias a su esfuerzo y exigencia como entrenador he logrado ir a unos nacionales Superate, intercolegiados”, dice una de las declaraciones hecha por una deportista que pertenece a su club deportivo.

En dicha declaración, la estudiante también explica: “los medicamentos inyectados en los procesos de competencias eran complejo B y Diclofenaco, los cuales no eran diariamente y todos estos iban bajo responsabilidad de los padres y/o adultos responsables, el cual estos procesos iban orientados por un médico certificado”.

En el mismo sentido, varios padres de familia dieron las declaraciones donde afirman que no han tenido queja alguna por parte del entrenador.

Pese a estas declaraciones, avanzan las investigaciones y las voces por parte del Gobierno Departamental y Nacional que piden resultados a la Fiscalía.

“Las denuncias constantes de acoso sexual en la Liga Santandereana de Atletismo envían un mensaje lamentable y aterrador a las jóvenes deportistas. ¡Invito a todos a seguir denunciando! El silencio permite que estos criminales sigan en impunidad”, escribió Mauricio Aguilar, Gobernador de Santander, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Gobierno Nacional reaccionó.

“Rechazo absoluto a hechos de violencia sexual contra jóvenes deportistas en Santander ¡El deporte debe ser un espacio seguro para mujeres y no se permitirán estos delitos! Gobierno solicitó protección y justicia para víctimas y verificaremos que la reciban”, dijo Gheidy Gallo, consejera presidencial para la Equidad de la Mujer.

BLU Radio ha intentado contactarse con el entrenador Giovanny Vega Blanco, pero no ha obtenido respuesta alguna.