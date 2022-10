¿Es recomendable usar emojis de WhatsApp con su jefe?

Lo primero que recomiendan los expertos en marketing digital y social media es no fomentar en la empresa este tipo de comunicación directa si el líder de la organización no lo ha decidido. El primer paso debe darlo el jefe de la organización.



Para establecer canales de comunicación efectivos se debe establecer una etiqueta o ‘netiqueta’ que es como se conoce al comportamiento en internet que debe seguir el empleado en el uso de estas herramientas.



Los emoticones pueden ser utilizados si la cultura de la empresa o ambiente laboral es descomplicado y amable. Sin embargo, no se debe exagerar y no todos son adecuados. La clave es usar el sentido común.



Recomendaciones



Si la organización ha decidido implementar esta herramienta para mejorar la comunicación es importante tener en cuenta:



• Prestar atención a la ortografía. El autocorrector puede ser un aliado y un enemigo a la vez pues el sistema cambia u omite errores. Evite las abreviaturas y recuerde revisar antes de enviar el mensaje.

• Evite la mayúscula sostenida pues puede interpretarse como la utilización de un tono elevado.

• Cuide su lenguaje. A pesar de que las redes son de uso personal los mensajes deben ser profesionales y respetuosos, sin importar el grado de confianza que exista.

• Tenga cuidado con la hora en que hace uso de esta herramienta. A menos que sea algo urgente evite escribir a altas horas de la madrugada.

• No de tantas vueltas y sea directo en su mensaje. Esto hará más fluida su comunicación.



