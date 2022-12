Estrategia de la Alcaldía para que bumangueses argumenten su voto en el Plebiscito

En tres puntos de la ciudad serán instalados atriles de madera para que los ciudadanos puedan ubicarse allí y expresar abiertamente su opinión frente al plebiscito y argumentar si están a favor del Sí o el NO este 2 de octubre.



La administración local, en cabeza del alcalde Rodolfo Hernández, aseguró que no promoverá ni el SÍ ni el NO en el plebiscito porque es una decisión que debe tomar cada ciudadano



“No voy a manipular para que voten SÍ o NO porque esa es una decisión democrática que tiene que tomar cada uno de los ciudadanos. Todo el mundo quiere la paz pero si no hay duelo podemos firmar todos los papeles y la guerra sigue”, indicó Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga.



Los atriles estarán ubicados en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander y la calle de los estudiantes.



“Lo que si queremos proponer es el debate público e informado. Nos preocupa la polarización que hay frente al tema, y aunque haya diferencias en el tema hay que lograr un debate respetuoso. Invitar a los ciudadanos para que de manera libre y espontánea expresen en estos atriles públicos su opinión frente al plebiscito”, manifestó Manolo Azuero, asesor de la alcaldía de Bucaramanga.



Vea quí un primer ejercicio hecho en la Calle de los estudiantes en Bucaramanga



Alcaldía instaló atriles en sitios públicos para que bumangueses argumenten su voto Si o NO en el Plebisicito pic.twitter.com/R5VIEhelbv — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) September 8, 2016

