Exparamilitar ahora es director técnico de niñas futbolistas en Santander

Jorge García incursionó en el paramilitarismo en San Vicente de Chucurí. Luego de pagar varios años de cárcel, regresó al municipio a entrenar jóvenes futbolistas de la región que sueñan con llegar al profesionalismo.



"En ese pueblo cometí el error de ingresar a los paramilitares y por eso he vuelto con la idea de cambiar y aportar un poco preparando a las niñas de la región en el fútbol y enseñándoles de la vida con mi experiencia" Señaló.



Jorge entrena a cerca de 80 niñas y jóvenes a quienes, además, lleva constantemente a las convocatorias de los equipos profesionales de la región en busca de una oportunidad para que lleguen a la Liga Colombiana.



"No fue fácil empezar a trabajar con él, mis papás no le tenían confianza, pero su comportamiento con nosotras ha hecho que lo respeten e incluso lo quieran" Dijo Nataly Calderón, una de sus dirigidas en San Vicente.



Jorge, junto a 5 de sus jugadoras, estuvo esta semana en Bucaramanga buscando una oportunidad en la selección Santander de fútbol sala.



