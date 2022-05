Federico Gutiérrez denunció que Sergio Fajardo promueve una campaña 'sucia' en su contra

Una pelea en redes sociales se ha desatado este fin de semana en Colombia, luego de que el candidato presidencial Federico Gutiérrez denunciará que Sergio Fajardo envió a Bucaramanga al senador electo Ariel Ávila para coordinar un sabotaje en un evento político realizado en la plazoleta Luis Carlos Galán.

"Le pregunto a Sergio Fajardo si es correcto enviar a un encuentro ciudadano nuestro en Bucaramanga, a su gente con la estrategia 'Anti Fico a provocar violencia. No pues ¿que no todo vale? ¿Desde cuando todo vale para ustedes? Juego limpio por favor. No más violencia", afirmó en su cuenta de Twitter el candidato Gutiérrez.

Fui solidario con Fajardo al ser víctima de guerra sucia de parte de Petro.

Pero lo más increíble es que ahora sea el mismo Fajardo, el que me haga la guerra sucia, enviando a Ariel, el “Anti Fico”, a infiltrase en un evento nuestro para provocar a nuestra gente.

Juego limpio🙏🏻 pic.twitter.com/eRmIvd0u5I — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 14, 2022

Sergio Fajardo le respondió a Federico Gutiérrez a través de la misma red social donde fue acusado de promover una 'campaña sucia'.

Federico: nuestra campaña no incita a la violencia, ni a la intolerancia. Acá no hay mandaderos, bodegueros ni hay personas que insultan a los demás. Eso sí, cualquier ciudadano tiene derecho a preguntar sobre algunos de tus aliados que son condenados por corrupción. https://t.co/hjsXqB3xTe — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 14, 2022

El congresista electo Ariel Ávila, en diálogo con BLU Radio, señaló que "no es ninguna calumnia, ni ninguna campaña negra”.

”Entonces ahora si uno denuncia es hacer campaña sucia. De los 54 clanes corruptos que se han robado a Colombia, que mandan en este país, 45 están con Federico Gutiérrez", afirmó.

Ávila denunció que durante la campaña 'Antifico' fue atacado verbalmente por simpatizantes de la campaña de Federico Gutiérrez.

En jornada pedagógica fuimos agredidos por los FIQUISTAS en Bucaramanga #DileNoAFICO pic.twitter.com/ZQVHZUfZP9 — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) May 14, 2022

El congresista electo JP Hernández, el diputado Ferley Sierra y los concejales de Bucaramanga Carlos Parra y Danovis Lozano, participaron junto a Ariel Ávila en la campaña 'Antifico' en Bucaramanga.