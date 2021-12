Fiscalía reabre investigación a Antonio Figueredo por presunto caso de maltrato a médica Erika Plata

El reconocido médico Antonio Figueredo, acusado de maltratar y golpear a la médica María Paula Pizarro, deberá enfrentar otra denuncia por maltrato físico y abuso sexual que se acaba de desarchivar en la Fiscalía en su contra.

La médica Erika Plata, quien lo había denunciado en 2014, relató que los hechos tienen que ver con un caso de maltrato físico y sexual al que ella habría sido sometida por parte del reconocido médico.

“En ese momento me encontraba estudiando, sentí que la justicia no estaba de mi lado, por eso hago nuevamente pública mi denuncia porque no se puede permitir que sigan maltratando a las mujeres (…) El ingresó conmigo de una forma brusca y brutal, le pedí que se fuera, pero la forma que optó fue golpearme, me mantuvo en el piso inmóvil, me golpeaba en todo el cuerpo, me mordía y trató de acceder a mi sexualmente”, relató la médica Plata.

Por solicitud del abogado de la médica Erika Plata, la Fiscalía confirmó este jueves que desarchivó el proceso en contra de Antonio Figueredo por el delito de acto sexual violento.

“Solicitamos de la Fiscalía copia de la carpeta de la denuncia que en su momento hizo la médica y una vez verificados pudimos determinar que la Fiscalía no adelantó la investigación en un caso tan grave, ahora nos confirman que no había motivos para archivarlo por lo que confirman que iniciarán una investigación”, dijo Alejandro Cadena, abogado de la víctima.