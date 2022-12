Fuerte enfrentamiento entre alcalde de Bucaramanga y senador Horacio Serpa

Una dura controversia estalló entre el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y el exgobernador de Santander y actual senador Horacio Serpa, previo a la campaña política para las elecciones de Congreso.



El primero en atacar fue el alcalde Hernández al señalar públicamente que “hay que derrotar a Serpa en las elecciones”, sugiriendo que ha sido permisivo con los hechos de corrupción que se presentaron en administraciones anteriores.



“Serpa no ha hecho nada para generarle un marco de referencia a los concejales de Bucaramanga siendo jefe del partido Liberal. Él toma el partido que le convenga para ser elegido senador, por eso tenemos que derrotar la corrupción y si él no ha hecho nada pues hay que derrotar al papá que patrocina eso, así no participe en los resultados económicos”, afirmó el alcalde.



Lea también Revocatoria del mandato de Rodolfo Hernández es inconveniente: Horacio Serpa



El senador Horacio Serpa respondió al mandatario bumangués con una carta en la que lo califica de chabacán y le reprocha no haber esgrimido su discurso anticorrupción en años anteriores, siendo contratista y constructor.



“A usted solo le interesa la chabacanería. Se la pasa pregonando infamias contra el Partido Liberal, lo que nunca hizo durante su actividad de constructor y contratista. Lo que usted viene haciendo es criminal y rebaza lo permitido a un servidor público. Las Autoridades deben percatarse de sus desatinos, insultos, amenazas y propósitos politiqueros”, dice Serpa en su respuesta.



También le reclama por no haber cumplido sus promesas de gobierno como las 20 mil viviendas para los pobres y señala que Hernández tiene poco programa para los bumangueses.



“Usted quiere derrotarme en mi aspiración política y lo pregona en los medios de comunicación, para incidir malsanamente a la comunidad. Pedestre intención tiene usted para tratar de ocultar sus desatinos, negligencia e improductividad”, afirma Serpa en su carta.



Este lunes al mediodía el alcalde de Bucaramanga se volvió a dirigir al senador santandereano, lanzándole nuevas puyas y mencionando el proceso 8 mil.



DERROTEMOS AL PASADO pic.twitter.com/zagg6RaX2q — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) July 24, 2017

Publicidad





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM