Gerente de la terminal de Bucaramanga seguirá suspendido un mes más

El concejal Wilson Mora seguirá suspendido, un mes más, del cargo como gerente de la terminal de Bucaramanga, mientras la junta directiva de la entidad investiga otras dos denuncias en su contra.

El alcalde Rodolfo Hernández, que es el presidente de la junta directiva, pidió investigar posibles irregularidades en el contrato para la construcción de una estación de servicio en la terminal y, por otro lado, solicitó la revisión de los estados financieros de la entidad los dos últimos años.

Según Mora, la investigación adelantada por la comisión especial para el tema de las líneas telefónicas concluyó que desde la terminal de transporte no se compraron tales planes de telefonía y que la gerencia fue objeto de una estafa.

“Lo dicen las evidencias, nos quisieron involucrar en un escándalo político que lo supo aprovechar el señor alcalde que es experto en generar noticias populistas, la Alcaldía quiere a toda costa entregar la cabeza mía en bandeja de plata para sustentar sus denuncias”, dijo a BLU Radio el concejal Wilson Mora.

El concejal reconoció que propuso a la junta directiva que se buscará una solución concertada para su salida con una indemnización y que no renunciará.

“Ellos me alcanzaron a solicitar la renuncia, yo les dije que sacaran un comunicado donde se aclarara que no hubo ninguna responsabilidad mía y que buscáramos una indemnización a los 11 años de trabajo que tengo porque no pienso renunciar a un contrato laboal solo por la rabia y pretensiones de un miembro de la junta”, dijo.

