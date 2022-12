⁠⁠⁠Gobernación de Santander busca convertir a Barrancabermeja en distrito portuario

Esta iniciativa pretende que el puerto petrolero tenga mayor autonomía, así como la posibilidad de contar con más inversiones.





“Esto le permite tener mayores ingresos, una legislación especial y es un salto más a la reactivación económica en otros escenarios, porque ya estamos hablando de que Barrancabermeja será un distrito portuario, turístico, que va en desarrollo y cumplimiento de lo que prometimos en campaña”, afirmó el gobernador.





“Siendo una ciudad ribereña no tenía un muelle acorde con las necesidades para desarrollar turismo, no podemos hablar de turismo si no tenemos uno. Hoy con Cormagdalena vamos a entregar un muelle que va a permitir el desarrollo náutico, y fluvial de la ciudad”, señaló el mandatario.





Aseguró que hoy, con Impala, Barrancabermeja es una ciudad costera asegurada por la navegabilidad del río Magdalena.





“Nosotros queremos en los 100 años de la industria petrolera, en 2018, tener otra opción desde el turismo”, aseguró.





