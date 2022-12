Gobernación reclama a Alcaldía por retraso en obras de concesión ZMB

El mandatario Santandereano señala que hay un comité del que hace parte la ANI, Invias, la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander para tratar este tema.

Meses atrás la Gobernación solicitó al vicepresidente, Germán Vargas Lleras, que entregara el manejo de los peajes de Lebrija y Rionegro para hacer las obras necesarias para la movilidad del área metropolitana de Bucaramanga.

“La no ejecución de obras en el sector La Virgen-La Cemento hizo que el transporte masivo no entrara y colapsara el sistema. Ya hemos avanzado, tenemos la fiducia y debemos iniciar ya la fase de la contratación de la primera obra pública que tiene que ser de La Virgen –La Cemento con doble calzada pero en la Alcaldía dicen que no se puede ejecutar las obras hasta que no se tenga comprado el último predio”, dijo el Gobernador Didier Tavera.

El gobernador señala que se puede iniciar un modelo de contratación de acuerdo a la nueva ley de infraestructura donde no es necesario dar dinero y permite que el kilómetro u obra que se vaya avanzando se cancele.

“Esto daría celeridad porque en últimas la que está perdiendo es la movilidad y toda la ciudadanía del área metropolitana de Bucaramanga, en especial las comunas 1 y 2”, señaló el mandatario.

El gobierno departamental pide que ya no haya más demoras en la ejecución de estas obras que son necesarias para los municipios.

“Ya hay unos diseños en fase 2, hay un inventario predial, un trazado y franja de afectación y no puede ser que por un tema predial se tengan frenadas las obras. El compromiso era que una vez teniendo la fiducia se arrancaría con el crédito para arrancar con la obra pública con dos o tres meses de licitación y en el primer trimestres de 2017 empezar las obras”, aseguró Tavera.

La Alcaldía de Bucaramanga argumenta que los estudios para las obras La Virgen-La Cemento no están completos y se debe contratar una consultoría.

