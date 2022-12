Gobernador de Santander pide a ANLA suspender licenciamiento ambiental a Minesa

El gobernador de Santander, Didier Tavera, fijó este martes una dura posición frente a la controversia por los proyectos de megaminería en cercanías al páramo de Santurbán, que segun expertos ambientalistas podrían afectar el agua que consumen más de 2 millones de habitantes de municipios del oriente del país.

Publicidad

El mandatario fue enfático al declararse en contra de proyectos como el de la multinacional árabe Minesa, que adelanta el proceso de licenciamiento ambiental para extraer más de 9 millones de onzas de oro en minas ubicadas en los municipios de California y Vetas, en la parte baja del páramo.

"No podemos permitir una minería a gran escala porque afecta el ecosistema, los páramos no se deben intervenir, pido a la ANLA que no haga ningún pronunciamiento, mientras no se concerten alternatvas para la comunidad que habita el páramo, dijo Tavera en una entrevista concedida al noticiero regional Oro Noticias del Canal TRO.

Publicidad

Los páramos no se deben intervenir. No estoy de acuerdo con la minería a gran escala, siempre he sido contundente en mi posición. pic.twitter.com/X6ThLYfoTa — Didier Tavera (@DidierTaveraA) November 8, 2017

Publicidad

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, adelanta desde el mes de agosto el proceso de licenciamiento ambiental de Minesa, en medio de una gran controversia por la oposición de sectores ambientalistas y líderes políticos al proyecto Soto Norte.

La polémica provocó una marcha de al menos 70 mil personas por las calles de Bucaramanga, encabezada por el alcalde Rodolfo Hernández, exigiendo que se niegue la autorización al proyecto minero.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.