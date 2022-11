Habilitan el paso en la vía Bucaramanga -Cúcuta, afectada por fuertes lluvias

La vía que de Bucaramanga conduce a Cúcuta fue abierta, este lunes, hacia la 1:00 de la tarde.

Esto dijo a BLU Radio Josué Cañas uno de los conductores afectados por el cierre: "No he podido viajar desde el miércoles, llegué hasta acá porque dijeron que iban a abrir la vía eso me perjudica mucho porque tengo que viajar a trabajar”.

Aunque las autoridades habían informado que abrían el paso con restricción a partir de la 11:00 de la mañana, por lluvias se retrasó la apertura.

Por ahora, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, avanza con los trabajos de remoción de material para que puedan circular lo vehículos represados.