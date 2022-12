Habitantes de El Carmen de Chucurí rechazan explotación minera a gran escala

Habitantes de El Carmen de Chucurí rechazan el avance del proyecto de la empresa canadiense Colco que contempla la explotación minera a cielo abierto y a gran escala en aproximadamente 5 mil hectáreas de su municipio, por lo que esperan con prontitud la aprobación del Tribunal Superior de la consulta popular que le permitirá a la comunidad decidir si aprueba o no la explotación minera.



“Decimos No a la minería porque hemos sentido las afectaciones de una empresa que está en la zona, es a pequeña escala, a cielo abierto y ha generado afectaciones en el río, en salud, en los cultivos, hemos perdido los Caños Tel desaparecido y el Tortuga que está contaminado”, señaló Oneida Suárez, asesora del cabildo abierto por el No a la minería.



Según la comunidad en el municipio ya se observan los efectos perjudiciales de la minería, por lo aseguran no permitirán la explotación expansiva y a gran escala.



