Habitantes de la comuna 12 protestarán por salida de su única ruta de Metrolínea

La comuna 12 de Bucaramanga se beneficiaba con una única ruta de Metrolínea y con los cambios recientes en el sistema se resolvió que la ruta saldría de operación porque no movilizaba un número considerable de pasajeros por día.





La ruta AB1 tiene un recorrido que inicia desde la calle 48, sube por la Unab hasta la glorieta de pan de azúcar, entra a los barrios Los Cedros, Pan de azúcar bajo y altos de Pan de Azúcar, posteriormente conecta con Terrazas; de allí sigue hasta la calle 56, toma la carrera 33 y finalmente baja por la calle 36 hasta el barrio La Joya.





A partir de la resolución 435, tomada por Metrolínea, la ruta vendrá desde la Unab, recortará hasta la avenida el jardín y pasa directamente a tomar la calle 56 y al parecer dejaría sin servicio al sector de Terrazas y Pan de Azúcar.





“Fueron unos términos inconsultos e ilegales como sacaron las rutas, porque no se tuvo en cuenta la participación de la comunidad para recortar esta ruta”, aseguró Daniel Ramírez edil de la comuna 12.





Los habitantes saldrán a marchar desde el sector de Pan de Azúcar este viernes 23 de septiembre porque consideran que es una decisión arbitraria y aseguran que la resolución 435 es fantasma porque no se consigue por ningún lado.





“Eso es ilegal porque no la consigue por ningún lado, en Metrolínea le dicen que está en el Área Metropolitana de Bucaramanga y cuando uno va a solicitarla allá dicen que la tiene Metrolínea y así nos tienen. La ruta la consiguió la junta de acción comunal en el año 2012 a través de una gestión que se hizo y nosotros hemos acogido la ruta y no tomamos transporte pirata”, aseguró el edil.





La comunidad manifiesta que incluso la comuna 12 ha dejado sus vehículos en casa y prefieren tomar Metrolínea. Sin embargo, la salida de esta ruta los lleva a organizar una movilización que contará con el acompañamiento de la policía.





