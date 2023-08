Hombres armados robaron $80 millones y varios celulares en una finca y una escuela de Santander

80 millones de pesos y varios computadores y celulares fueron robados en una finca de la zona rural de Cimitarra, Santander, por hombres que llegaron en varias camionetas y con armas de largo alcalde, luego robaron una escuela.

En la vereda El Guayabito de Cimitarra Santander, 10 delincuentes fuertemente armados llegaron en tres camionetas y robaron 80 millones de pesos, varios computadores y luego fueron hasta una escuela cercana donde había niños y robaron barios celulares de los profesores.

“Fue un hecho cometido por 10 personas que llegaron en tres camionetas y como es una vereda que tan solo tiene ocho casas y como vieron las camionetas pensaron que había llegado algún candidato, algún político y se acercaron a dichas camionetas y fue en ese momento en el que les robaron los celulares, de igual manera uno de los ladrones se acercó a la escuela y llamó desde afuera al profesor que estaba en clases y le robó el celular sin que los estudiantes se dieran cuenta”, confirmó el gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado

Según lo explicó el Gobernador de Santander el robo habría sido perpetrado por una banda de delincuencia común que al parecer tendría con anticipación información sobre el dinero que se encontraba en la finca ya que llegaron directamente al lugar a cometer el delito. En los hechos no hubo heridos.

“Los mismos alumnos de la escuela donde se presentaron los hechos no se dieron cuenta de la situación, y su vida no estuvo en peligro, así lo explicaron las autoridades en el Consejo de seguridad que se hizo en Cimitarra luego de que se presentaran los hechos. Lo que se habla es que alguien conocía o sabía del lugar donde estaba el dinero porque llegaron exactamente al sitio y lo robaron, pero tenemos que hacer la aclaración que no fue allá en la escuela donde se presentaron los hechos sino en una finca cercana”, aseguró el gobernador Aguilar.

