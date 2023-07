Impactante video del bus que se accidentó en El Playón, Santander: “El bus iba muy duro”

Sobrevivientes del accidente de un bus intermunicipal en Santander manifestaron que el conductor venía con exceso de velocidad y en algunos tramos de la carretera había intentado sobrepasar otros vehículos, razón por la cual iban asustados.

Aunque los hechos son materia de investigación por parte de la Policía de Carreteras que busca averiguar las causas del accidente y por parte de la Superintendencia de Transporte que busca determinar si la empresa tenía plan estratégico de seguridad vial, lo cierto es que algunos sobrevivientes al accidente manifestaron que iban asustados al interior del bus porque el conductor iba a muy alta velocidad y en algunos tramos discutía con otros conductores de la vía.

“El bus iba muy duro y en ese momento yo le iba a decir al chofer que parara, que le bajara, cuando se sintió el estremezón, se volteó enseguida, ahí fue cuando se volteó, pero el ya venía duro, ósea a todos nos traía mareados, de tantas curvas nos traía mareados y nadie le decía nada porque la gente lo que buscaba era dormir para no marearse más para no vomitar imagínate, todo el mundo, y venía muy duro. Fallas mecánicas no eran porque él ya venía duro, venía con obstáculos, venia como peleando con un carro atrás, entonces más adelante venía duro, entonces en cada curva lo sorprendía”, dijo Franyer Landinez Moreno, uno de los sobrevivientes.

Aquí el impactante video de cómo quedó el bus accidentado:

Después de varias horas Medicina Legal de Bucaramanga logró esclarecer las identidades de las personas que murieron en el accidente de un bus en el municipio de El Playón, Santander, entre ellos dos menores: un niño de 4 años y una niña de 8 años de edad.

Las personas que murieron son: Ángel Torres (de 34 años), quien era trabajador de un centro de salud, Norelys Monsalve, Jehyson Aguiar y la niña Diannys Ocanto, Jordan Andrés Picón González y Algenis Junior Perozo Semprúm, todos residentes del municipio de Sucre del Zulia, y Tulio Febres Cordero de Mérida Venezuela.

