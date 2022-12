Investigan presunto caso de malaria en mujer embarazada en Bucaramanga

Se trata de una mujer que tenía 2 meses y medio de embarazo y perdió el bebé, presuntamente porque padecía de malaria.

El esposo de la mujer Jesús Barragán dijo que se enteraron que tenía la enfermedad porque en el hospital de El Socorro lo confirmó.

“A ella le dio eso y pues estaba en embarazo. En Bucaramanga la mandaban de un lado a otro, entones yo me la llevé para El Socorro y allá fue donde descubrieron que era Malaria. También dijeron que el bebé lo había perdido era por eso. El médico me decía que si a ella no le aplicaban la droga no se salvaba ni ella ni el bebé. Entonces la droga le produjo el aborto”, señaló Jesús Barragán.

Por su parte, el secretario de salud de Bucaramanga Raúl Salazar, aunque no confirmó el caso, dijo que se está cumpliendo con los protocolos.

“Fuimos a buscar a la niña que vivía ahí, se llevó al Hospital del Norte y se le hizo la prueba y salió negativa. Ahora estamos haciendo la búsqueda de reservorios y criaderos. Ya se encontraron unas hembras del mosquito y tenemos que enviar esos mosquitos para evaluar en qué nivel está el parásito”, señaló el funcionario.

Finalmente el secretario de Salud manifestó que con base en los resultados se tomaran acciones.

