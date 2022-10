Juez definirá agente liquidador para el parque Acualago

Largas y tensas reuniones de la junta directiva de la Corporación Acualago en la última semana han sido infructuosas en el objetivo de encontrar una fórmula para salvar el parque, que lleva el mismo nombre en el municipio de Floridablanca.



“La liquidación es un hecho, el departamento no puede asumir las deudas de Acualago, lo que vamos a esperar es que un juez nombre un agente liquidador”, dijo a BLU Radio una fuente de la Gobernación de Santander que ha participado en el proceso.



Pero mientras se adelanta ese trámite administrativo de disolución de la entidad, sumida en una grave situación financiera por deudas de más de 20 mil millones de pesos, lo urgente es que los activos como las piscinas, toboganes, locales y el resto de la infraestructura del parque, no se deterioren.



Habitantes del sector de Floridablanca donde está ubicado el parque han comenzado a quejarse de problemas sanitarios como olores y proliferación de zancudos porque el agua de las piscinas no está recibiendo tratamiento, son evidentes ya los hongos y el color verde en las piscinas.



Lo que intenta por su lado la gobernación es buscar una figura jurídica que le permita asumir el control del parque, que fue construido en terrenos de la Lotería de Santander, para evitar su deterioro.



El gobernador Didier Tavera reveló que a través del IDESAN se ha trabajado en la negociación de parte de las deudas de Acualago con los bancos, pero no se ha logrado.



Lo que deberá resolver además el agente liquidador que se nombre es la suerte de 70 trabajadores del parque a los que no se les ha definido su situación.



