Khloé Kardashian reveló el nombre de su primogénita

El clan Kardashian- Jenner le dio la bienvenida a una nueva integrante a la familia. Se trata de la pequeña True Thompson, hija de Khloé Kardashian y Tristan Thompson.

La extrella de la serie Keeping Up With The Kardashians se había mantenido al margen del las redes sociales desde que estalló el escándalo por la supuesta trainción de su novio. Sin embargo, este lunes volvió para revelar el nombre de su hija y manifestar lo feliz que está por el nacimiento.

En su reality show, la socialité siempre mostró interés por alcanzar la maternidad, incluso lo intentó con su exesposo Lamar Odome, quien jugaba para los Lakers, pero no tuvo éxito.

Kardashian, por fin puede asumir este nuevo papel junto a su novio Tristan, también jugador de la NBA, a sus familiares y amigos quienes han expresado sus felicitaciones en su cuenta personal de Instagram.

Desde su perfil, en esa misma red social, Kris Jenner abuela de la recién nacida explicó el significado del nombre 'True'.

De acuerdo con lo compartido por la matriarca, el bisabuelo materno de Kholé Kardasian se llamaba True Otis Houghton y su abuelo Robert True Houghton.



