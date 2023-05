¿La ha visto? Buscan a menor de 15 años que desapareció desde el lunes en el norte de Bucaramanga

Desde el pasado lunes festivo está desaparecida una adolescente, identificada como Karla Zaray Otero Ardila, de 15 años, quien salió de su casa para hacer tareas donde una compañera, pero no llegó al lugar.

En diálogo con Blu Radio, la madre de la menor, Amparo Ardila, contó que su hija le pidió permiso para ir a donde su compañera de estudio y desde entonces perdió el contacto con la joven.

“Estábamos donde una sobrina almorzando y ella me dijo que se venía a hacer tareas y desde ese día no ha llegado a la casa. No sé qué ha pasado con ella”, contó la madre.

Tras su desaparición, Amparo Ardila emprendió una búsqueda de su hija con panfletos e imágenes compartidas en redes sociales para que, quien tenga información, reporte de inmediato.

“Ya fui al comando de Policía y le tomaron los datos, la pusieron en un grupo y ya reporté su desaparición ante la Fiscalía. La he buscado con gente que la conoce, amigos, pero nada que la encontramos”, indicó.

La menor desapareció en el Barrio Esperanza I, al norte de Bucaramanga .

Si usted tiene información o vio a la menor, puede comunicarse con la Policía o a los teléfonos 3185300518 – 3163647990.