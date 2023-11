La historia del hombre que pasó de vivir en la calle a ser alcalde electo en Santander

Darío Buchenicow Caballero Chiquillo tiene 46 años. Fue elegido con 7.660 votos como el nuevo alcalde del municipio de Sabana de Torres, Santander. Detrás de su elección, se esconde una increíble historia de fe y superación.

Buchenicow cuenta cómo inició su historia en el mundo de las drogas y la calle, por allá en la década de 1990, cuando su mamá y sus hermanos se trasladaron desde Sabana de Torres hacia Bucaramanga para encontrar un mejor futuro.

Sin embargo, por la escasez de recursos tuvo que trabajar como lavador de carros para sostenerse. “Alí conocí el dinero y lo que ganaba me lo gastaba en trago y drogas”, dijo.

“Lavaba carros en las noches, pero como hacía tanto frío yo consumía bóxer para trabajar más tranquilo. Cuando terminaba la jornada dormía en las bancas de un parque en el barrio La Concordia (Bucaramanga)”, recordó.

Durante tres años, dice, consumió alcohol, drogas y habitó en la calle. “Toqué fondo cuando conocí el bazuco”, dice.

Cuando creía que todo estaba perdido, a Daría Buchenicow se le apareció un “ángel”.

“A un señor que yo le lavaba la moto, d enombre Jorge Eliécer Guevara, me tendió la mano, me hizo cortar el cabello, cambiar mi forma de hablar, me enseño a conocer de Dios y me llevó a trabajar en una empresa que vendía pantallas protectoras para televisores”, contó.

Sin embargo, la empresa en la que trabajaba entró en crisis y se devolvió a trabajar a su pueblo natal.

“Fui vendedor de vikingos, salía en un triciclo gritando Bonice. Vendí rifas, apuestas, ‘ganadiarios’, también vendí minutos de celular”, acotó.

Pero sus ganas de salir adelante no se quedaron ahí. Consiguió esposa y de la unión nacieron sus dos hijos. Junto con su familia, Darío Buchenicow creó una empresa de mototaxismo en Sabana de Torres en la que emplea, actualmente, a 400 personas.

A los 36 años se graduó de bachillerato y en la actualidad cursa cuarto semestre de Administración Pública.

“Miro al pasado y hoy soy otro. Definitivamente soy otro. Me levanté y hoy logré lo que soñé”, dijo.