La UIS gradúa al primer joven indígena como profesional en trabajo social

El joven es integrante del Resguardo Indígena territorio ancestral del pueblo Inga de Aponte, Nariño.



Freddy culminó con éxito su pregrado dentro de la política pública de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad que desarrolla la UIS. En el acto de grado estuvo acompañado de dos ‘taitas’ del Resguardo.



“La Universidad me brindó el espacio y quiero contar eso a donde vaya, a partir de un proceso que se dio. No me he sentido solo, siempre he estado acompañado”, expresó Freddy Janamejoy Mavisoy.



En total 1.132 profesionales fueron proclamados en los diferentes actos con asistencia de los integrantes del Consejo Académico de la Universidad y directores de las diferentes Escuelas de la Institución.





