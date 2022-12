Madres de niños con cáncer denuncian que Medimás no entrega medicamentos

Pese a los derechos de petición que han interpuesto las familias, los niños permanecen sin medicamentos que garanticen la continuidad en sus tratamientos.

“No hemos visto los cambios para bien. Mi hijo es paciente de alto costo, hoy fue a la clínica y ya le autorizaron las quimioterapias pero necesita un medicamento y me dicen que no hay. Entonces nos quieren dar contentillo con unas cosas pero con otras no. Con los niños con cáncer no se juega”, señaló Claudia Rodríguez madre de niño con cáncer.

Estas mujeres manifiestan que han tenido que recurrir a otros pacientes y a la solidaridad de la gente para conseguir los medicamentos.

“He tenido que costear todos los instrumentos que necesita como sonda, con la que puede comer, necesita medicamentos para epilepsia y tengo hasta tutela integral y no les interesa”, añadió Claudia Rodríguez.

Estas madres aseguran que nada consiguen con las autorizaciones o convenios si no tienen los recursos para tratar la enfermedad de los menores.

