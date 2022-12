Desesperadas están las madres de familia de 38 niños enfermos de cáncer que no han recibido atención en una clínica por falta de convenio. Para rechazar esta situación decidieron hacer un plantón frente a la sede de la EPS Medimás.

Las madres aseguran que sus hijos tienen paralizados los servicios de quimioterapias y exámenes que requieren con urgencia para seguir viviendo.

“Hace un año que no lo atienden y había logrado una cita y me la cancelaron porque no había convenio con Medimás. Ya no queremos pañitos de agua tibia porque mi hija tiene una anemia de células falciformes y no me quieren arreglar la atención”, señaló madre de niña afectada.

Por su parte, la clínica Materno Infantil asegura que hay un pre acuerdo para mantener la atención mientras se firma el contrato que garantiza la permanencia del servicio para estos niños.

#VIDEO Madres de 38 niños con cáncer protestan frente a EPS Medimás para que reactive los servicios para sus hijos que están en riesgo pic.twitter.com/8E2gkLkkdK — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) September 13, 2017

Madres de niños con cáncer protestaron por falta de atención en Bucaramanga https://t.co/uZYhgb317T pic.twitter.com/qDsBJ1j1fE — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) September 13, 2017

Asimismo, Medimás envió comunicado explicando que la situación estaba resuelta.

Septiembre 12/09/17 33 niños con cáncer

En relación con el caso conocido a través de los medios de un grupo importante de niños que padecen cáncer, que no estarían recibiendo atención en la ciudad de Bucaramanga, nos permitimos informar:

1.Medimás EPS continua con el tratamiento en la Clínica San Luis de Bucaramanga para estos pequeños que sufren de cáncer, de esta forma, los niños cuentan con las condiciones necesarias para avanzar en sus tratamientos.

2. En este sentido hemos venido trabajando desde el primero de agosto, con el objetivo de lograr que todos nuestros afiliados reciban el servicio de salud que requieren.

3.Medimás EPS manifiesta su compromiso con los usuarios y con brindar un servicio integral de salud, más humano, con calidad y oportunidad. Estamos trabajando fuertemente en la implementación de un nuevo modelo que nos permita cumplir este propósito, ofreciendo toda la colaboración y lineamientos para que los pacientes reciban el mejor servicio.

Cordialmente

Medimas EPS