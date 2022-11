Más de 3 mil uniformados brindarán seguridad durante Semana Santa en Santander

Las autoridades harán presencia en sitios de gran afluencia de turistas, iglesias, sitios religiosos, peregrinaciones, procesiones, centros comerciales y recreacionales.



El plan de seguridad y movilidad, también implica reforzar controles en las principales vías de la región.



"Esperamos que los feligreses y turistas que visiten nuestro departamento puedan recorrerlo con tranquilidad y armonía. Que esta Semana Mayor sea tiempo de reflexión para todos los santandereanos”, manifestó el mandatario Departamental, Didier Tavera Amado.



La Policía de Tránsito y Transportes informó que se dispondrá de un amplio dispositivo de seguridad en los cuatro ejes viales, donde se instalarán puestos de relacionamiento estratégicos para guiar a los conductores y para hacer cumplir las normas de tránsito, como el control de la velocidad, evitar invasión de carril y realizar pruebas de embriaguez.



Las autoridades dieron a conocer las siguientes recomendaciones para que la celebración de la Semana Santa no genere problemas:



• No dejar el vehículo en vías públicas o lugares prohibidos

• Cuide a los niños en los actos religiosos y sitios turísticos o de peregrinación.

• No conduzca en estado de embriaguez

• Respete las señales de tránsito

• Si sale de casa cierre puertas y ventanas y asegure las cerraduras.

• Si viaja en su vehículo realice la revisión técnico mecánica.



