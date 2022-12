Más de 50 caimanes aparecieron en zona rural de Lebrija en Santander

Más de 50 caimanes, algunos grandes, pero en su mayoría crías, aparecieron en una quebrada en la vereda Manchadores del municipio de Lebrija, Santander.



El coordinador de Gestión del Riesgo municipal, Cesar Castellanos, dice que hay preocupación porque ese lugar no es hábitat para esas especies, es una zona residencial donde hay fincas y casas.

“Realizamos unas visitas para identificar y hacer una caracterización, inicialmente pudimos establecer que hay tres caimanes grandes y unas 40 crías que no pasan los 50 centímetros”, explicó el funcionario.



Según Castellanos, no se ha logrado establecer de dónde vienen porque la zona no es apta para esos reptiles. Sin embargo, la comunidad cree que tal vez se reprodujeron en la finca de alguna persona que tenía estos ejemplares.



De acuerdo con las autoridades, los caimanes están rondando por lo menos un kilómetro de área y buscan capturarlos para llevarlos a otro lugar, lejano de la población, en el puedan estar seguros.



Autoridades ambientales, que visitaron el sector, realizaron un trabajo con la comunidad para que evite hacerles daño.