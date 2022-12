Mateo Carvajal y Melina Ramírez no ocultan su atracción en redes sociales

Mateo Carvajal y Melina Ramírez siguen en la mira de los fans por su presunto romance, aún no confirmado por ellos, que despierta todo tipo de comentarios en redes sociales.

Ambos se conocieron en el Desafío 'Súper Humanos' donde él era particiante y ella una de las conductoras del Reality. Al inicio de la competencia Melina y Mateo tenían pareja, sin embargo; meses después terminaron sus noviazgos.

Aunque Melina había asegurado que no tienen una relación, en los últimos días, las redes sociales dicen lo contrario. En Instagram hay publicaciones que indicarían una gran atracción entre ellos. No solo por los 'Me Gusta' que comparten mutuamente en sus fotos sino por los mensajes.

Cabe resaltar, que dias después de que finalizara el Desafío hicieron un Live juntos donde dejan ver la complicidad que tienen. Incluso cuando un seguidor pregunta a Melina Ramírez si se siente atraida por Mateo, ella contesta "Nunca había encontrado a alguien que vibrara en mi misma frecuencia"

Al finalizar el video Mateo le propone a Melina Ramírez que lo acompañe en el 'viaje de sus sueños' a Israel y ella accede.

