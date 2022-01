“Me tocó mis partes íntimas”: mujer que fue estudiante del entrenador denunciado por presunto acoso

Con el paso de las horas se conocen más denuncias de deportistas y estudiantes en contra del entrenador de un club de atletismo en Bucaramanga, Giovanni Vega.

La víctima quien ya es mayor de edad, contó a BLU Radio que cuando fue estudiante del entrenador constantemente la acosaba.

“Hubo episodios donde me bajaba la pantaloneta, me tocaba la cola, mis partes íntimas”, contó la víctima quien ya es mayor de edad.

Aseguró que el entonces docente de educación física en el colegio Santander de Bucaramanga, la amenazaba con hacerla perder la materia si no accedía a sus pretensiones.

“Si no accedía la carga era durísima y había maltrato psicológico decía que lo dejaba a uno en la materia, pero si accedía a sus pretensiones entonces lo ponía a uno a dirigir y era suave; a mi muchas veces me decía córrale, usted es una bruta, los insultos de él eran fuertes porque no quise acceder a que me tocara”, manifestó.

La secretaria de la Mujer de la Gobernación de Santander, Andrea Blanco, dijo que desde la administración les hacen seguimiento a los casos de acoso denunciados y trabajan en conjunto con la Fiscalía.

“Ningún acto de violencia sexual prescribe, por eso vamos a hablar con algunas de las víctimas y hacerle seguimiento también a la investigación que adelanta la Fiscalía frente a estos hechos que denuncian las deportistas”, señaló Blanco.