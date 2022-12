Médicos del HUS anuncian cese de actividades por falta de pago de salarios

Según los profesionales en la salud la empresa Darsalud, a través de la cual están vinculados, se les debe los meses de mayo, junio y julio. Javier Pico, auxiliar de enfermería dijo que no les dan respuesta sobre el pago “siempre nos dicen que no hay plata, pero no nos solucionan nada”, expresó.

Publicidad

En un comunicado emitido por los médicos generales del hospital, exponen la difícil situación que deriva del no pago de sus sueldos y advierten que si hoy 4 de agosto a las 7pm no les cancelan suspenderán los servicios. Aseguran los afectados que sólo prestaran servicio de urgencias vitales.

Publicidad

Lea también Trabajadores del HUS protestan por retraso en pago de salarios

Publicidad

La carta también fue enviada al ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, la Gerencia del Hospital Universitario de Santander y autoridades en el departamento.

Son 800 médicos, enfermeras y personal administrativo afectados con esta situación.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.