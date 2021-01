Mi vida me cambió, a veces no tengo fuerzas: paciente recuperado de COVID-19 en Santander

Pedro Nel López, un habitante del municipio de Málaga, Santander, señaló que nunca pensó que el COVID-19 lo iba a tocar.

Dijo que vivió momentos difíciles, pensó que se iba a morir, por eso hace un llamado a los colombiano para que se cuiden del virus.

“Yo nunca pensé que esa enfermedad fuera a llegar a las puertas de mi casa, yo estaba trabajando normalmente y me empezaron unos síntomas de ahogamiento, dolor de brazos. Pero nunca pensé que fuera a ser esa enfermedad”, explicó López.

Teniendo en cuenta los síntomas, el 3 de noviembre fue al médico y fue diagnosticado con COVID-19.

“Yo lo único que le puedo decir a la gente es que se cuide mucho, eso es algo muy malo, muy duro, yo tuve muchos síntomas, tuve unos días muy críticos, tuve momentos que no era capaz, pensé que me iba a morir”, comentó Pedro Nel.

Hoy, este comerciante está mejor de salud, pudo salir de los momento más complicados de la enfermedad y critica a las personas que no creen que el virus está "suelto".

Publicidad

“Hasta que no les pase eso, no son conscientes que tienen que cuidarse. Lo único que puedo decirle a la gente es que se cuiden porque esta enfermedad es algo muy duro, yo llevaba más de un mes internado y todavía estoy usando oxígeno, a veces no tengo fuerzas para subir las escaleras”, dijo el paciente recuperado.