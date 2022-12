Mujer denunció que su esposo la agredió con arma blanca en Barrancabermeja

Una mujer en Barrancabermeja denunció que su esposo la atacó con cuchillo y le provocó heridas en la cara. Según la víctima la causa de la agresión son los celos y problemas de pareja.

Gracias a la intervención de los vecinos, quienes llamaron a la Policía, la mujer se salvó de ser asesinada.

Juana del Carmen Ortega reveló los hechos de los que se declara víctima.

“Gracias a Dios unos vecinos escucharon los gritos, mi hija se levantó y les pasó las llaves por debajo de la puerta, ellos lograron entrar y me salvaron la vida. La Policía no llegó rápido, demoraron más de 40 minutos y yo estaba escondida en la casa de los vecinos porque me daba mucho miedo salir. Cuando salí llegó un patrullero pero mi esposo ya no estaba”.

El presunto agresor está libre, pese a que esta mujer lo demandó en 2015 por otro episodio de violencia intrafamiliar.

