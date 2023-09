Mujer semidesnuda apareció en un Facebook Live en la cuenta de Rodolfo Hernández

Polémica ha causado en redes sociales la aparición de un momento a otro en la cuenta de Facebook oficial del candidato a la Gobernación de Santander y ex alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, de una mujer con muy poca ropa tarareando una canción y jugando con su celular. Las imágenes que estuvieron al aire por lo menos tres minutos fueron borradas rápidamente.

Consultados por este medio de comunicación el equipo de campaña de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander explicó que no saben exactamente qué ocurrió y no lograron identificar a la mujer que apareció transmitiendo en vivo, por lo que no se descarta que en próximas horas la campaña se pronuncie a través de un comunicado de prensa.

Los hechos que pudieron ser también producto de un sabotaje o ciberataque en contra de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández generaron diferentes reacciones en las redes sociales donde más de 500 personas se sumaron a la transición en vivo, aunque luego de un momento el link de ingreso fue borrado.

Por el momento no hay claridad en lo que ocurrió, lo cierto es que en este momento Rodolfo Hernández según el representante del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, Camilo Larios, se encuentra en recuperación y en pocos días volverá a retomar los temas políticos.

"El ingeniero Rodolfo Hernández fue sometido a una pequeña cirugía la semana pasada. Salió todo muy bien y esperamos en los próximos días retome la campaña para la Gobernación de Santander. se encuentra como un roble. En este momento está en la clínica de Bogotá en recuperación", señaló el director del Partido Liga.

El abogado Larios afirmó que los médicos informaron que “la salud del ingeniero va muy bien y él está tranquilo, porque nuestra campaña es muy diferente, porque nosotros no somos como los otros aspirantes que gastan millones en caravanas”.

