La directora de Tránsito de Floridablanca, Santander, Eva Plata, confirmó que se abrió una investigación disciplinaria preliminar contra un agente, que habría amenazado con un arma de fuego a una pareja de infractores.

“Estamos cumpliendo con el debido proceso que se debe tener en estos casos. Esperamos aclarar la situación escuchando a cada una de las partes", afirmó.

El hecho quedó grabado en un video que fue subido a las redes sociales por las personas, quienes denunciaron la agresión que ocurrió en la autopista a Bucaramanga.

"No me amenace, miren que me impone el comparendo porque mi esposo se soltó el cinturón de seguridad cuando nos hizo parar (...) ahora tiene una pistola y se la mete en el pantalón, nos quiere amenazar con el arma", dice, en medio de gritos, la mujer que graba con su celular la discusión.

En el video se observa que la discusión entre los ciudadanos y el funcionario dura cerca de 6 minutos.

El agente de tránsito comprometido en este hecho habría informado a sus superiores que tiene permiso para portar el arma de fuego.

"El alférez puede tener el arma con el permiso respectivo, pero no la debe utilizar cuando este cumpliendo sus labores como funcionario público. Los agentes de Tránsito no son autoridades armadas", afirmó un experto consultado por BLU Radio.