Multan a la EMAB por fallas en la disposición final de basuras en El Carrasco

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó, a través de un comunicado, que por fallas en la prestación del servicio de aseo la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) tendrá que pagar una multa de $530 millones.

Asimismo, explicó que la sanción se impone por fallas en la disposición final de los residuos en el relleno sanitario, particularmente porque la EMAB no realizó una cobertura diaria de los residuos, no efectuó un correcto manejo de lixiviados y no ejerció control de vectores y roedores.

Entre tanto, la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, detalló que es muy importante que la operadora del relleno sanitario cumpla con las especificaciones técnicas para la operación y mantenimiento del basurero.

“De esta manera se puede garantizar que la actividad de disposición final de residuos sólidos, como componente del servicio público de aseo, sea prestada con calidad, minimizando los impactos ambientales y a la salud de la población”, expresó el comunicado.



En el relleno sanitario El Carrasco son depositadas las basuras de los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga y de otros 12 cercanos a la capital santandereana.

La Superintendencia añadió que avanza una nueva investigación por el deslizamiento de basuras que se presentó el pasado 3 de octubre en la cárcava 4 del relleno sanitario.