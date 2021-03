Municipio que no cumpla con el 50% de la vacunación no recibirá más dosis: gobernador de Santander

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, hizo una fuerte advertencia a los alcaldes de 10 municipios para que cumplan con el plan de vacunación contra el COVID-19.

"Necesitamos agilidad, pero municipio que no cumpla por encima del 50%, y tiene que ser cada día más, no se le va a entregar más dosis y los perjudicados será la población, aquí no es de evadir responsabilidad", afirmó el mandatario.

Aguilar dijo además que en varios municipios no tienen el número de equipo de vacunadores como lo exige el Ministerio de Salud, por eso el retraso en la inmunización.

La Secretaría de Salud del Gobierno adelantó mesa de coordinación permanente en Sabana de Torres para establecer compromisos que ayuden a superar el 40% de vacunación contra el COVID-19 que hasta ahora presenta el municipio.

Los municipios donde existen graves retrasos en la vacunación contra el COVID-19 son: San Gil, El Socorro, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Rionegro, El Playón, Lebrija, Contratación, Cimitarra y Cepitá.