No se deje engañar: denuncian estafa con paquetes turísticos al Mundial de Rusia

Un grupo de ciudadanos denunció que una agencia de viajes en Bucaramanga los estafó al venderles un paquete turístico al Mundial a Rusia.

Pedro torres es una de las 20 personas que en Bucaramanga denuncian que fueron estafadas por una agencia de viajes a la que le pagaron los paquetes, asegura que luego de entregar el dinero correspondiente a pasajes y en algunos casos entradas a los partidos, la agencia cerro y los dueños no volvieron a aparecer.

“Entregué $30 millones por pasajes Bogotá – Rusia, Rusia – Bogotá, incluía entradas para los partidos de octavos de final, estuve en comunicación todo el tiempo con Ximena Buitrago, la dueña de la agencia por El Mundo, pero de un tiempo para acá no volvió a contestar y es la hora y no tengo los pasajes, nada”, contó la víctima en entrevista con BLU Radio.



Así como él, son 19 personas más las que denuncian que entregaron dineros para el viaje y entradas a los partidos de la Selección Colombia a la agencia y nadie les responde.



“La oficina quedaba en un edificio cerca al parque San Pío de Bucaramanga, pero ahorita está cerrada y no hay nadie”, aseguró Pedro Torres.



Según el denunciante, son alrededor de $800 millones los que diferentes familias entregaron y que, aparentemente, dan por perdidos.

