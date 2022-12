Parece que hubo chambonería en puente Hisgaura: Sociedad Santandereana de Ingenieros

Para el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Santander, Luis David Arévalo, lo primero que se debe hacer una vez terminada una obra como la del puente Hisgaura, es la prueba de carga, con ella lo que se determina es si la estructura es o no funcional.

Por ello, cuestionó el hecho de que varios meses después de terminado el puente, aún este proceso técnico no se cumpla. “Al parecer, hubo cierta chambonería en la construcción del puente, en su proceso constructivo y de diseño”, manifestó Arévalo.

Sobre las fotografías que se conocieron donde el puente registra ondulaciones en toda la estructura, el presidente de la Sociedad de Ingenieros aseguró que “mirando las fotografías no es normal, lo que se ve es como si no hubiesen aplicado las normas para hacer ese tipo de estructuras, la ondulación no debería estar”.



Anotó que es una obra que requiere la región, una inversión alta que no puede estar sin servicio. “Se nota una falta de gestión por parte del Fondo de Adaptación que es el contratante”, añadió.



Según el ingeniero Arévalo, en agosto la asociación recibió una solicitud de parte de la Secretaría de Infraestructura de Santander para que emitiera un concepto técnico, pero hasta la fecha no han recibido de parte de la interventoría de la obra las especificaciones técnicas para poder referirse a las fallas que presuntamente tiene la obra.

Blu Radio visitó el puente Hisgaura que comunica a Bucaramanga con el municipio de Málaga.