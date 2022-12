Periodistas sí podrán cubrir y transmitir el partido Bucaramanga vs. América

Luego de conocerse el fallo de una acción de tutela interpuesta por un periodista caleño afectado por la decisión de la Dimayor de prohibir el ingreso de comunicadores a los estadios en los que jugarán la fecha 20 de la Liga Águila Deportivo Cali y América de Cali, el ente rector del fútbol levantó la medida.



Un juez de la ciudad de Cali tuteló los derechos del periodista Ismael Hurtado, advirtiendo que con la decisión de la Dimayor habría una posible violación de derechos fundamentales al no permitir ingreso de los periodistas a los escenarios deportivos.



En un comunicado de prensa la Dimayor reveló que los medios de comunicación interesados en el cubrimiento de los partidos Deportivo Cali vs. Millonarios y Atlético Bucaramanga vs. América, correspondientes a la fecha 20 de la Liga Aguila I-2017, podrán ingresar a los escenarios deportivos.



La medida cubre "a los periodistas y medios de comunicación debidamente acreditados por la Dimayor, a efectos que puedan realizar los cubrimientos respectivos”.



En diálogo con Blog Deportivo el presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, manifestó que sí se podrá realizar el cubrimiento radial de ambos eventos, pero no su transmisión por televisión.



“Lo de televisión no es algo impuesto, sino algo consensuado entre la Dimayor, Win y RCN. Lo otro, que era una decisión unilateral, es lo que se está revocando por parte del juez”, dijo.



