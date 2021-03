Piden suspender proceso de selección del presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga

BLU Radio conoció en exclusiva que un grupo de empresarios santandereanos solicitó ante un juez suspender proceso de selección del presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Ante los jueces civiles de Bucaramanga fue radica la demanda interpuesta por Jairo Augusto Rey Vesga, Carlos Andrés de Hart Pinto, Andrés Cote Velosa, Rodolfo Castillo García, Sergio Ernesto Arenas Castellanos y Víctor Castillo Mantilla, mediante la cual pretende invalidar el actual proceso de selección del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Los demandantes fundamentan su solicitud de nulidad porque existen supuestos actos de ineficiencia en las decisiones tomadas en la reunión extraordinaria de la junta de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, del 9 de octubre de 2020.

"Suspender provisionalmente los efectos jurídicos de las decisiones adoptadas mediante las reuniones de Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, realizadas en los día 09 de Octubre de 2020 (ata No. 712), 21 de diciembre de 2020 (acta No. 716) y 31 de diciembre de 2020 (acta No. 717); y por ende suspender el proceso de selección del Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, hasta tanto no se adopten las decisiones por la Junta Directiva de la Cámara de conformidad con la ley", dice la demanda interpuesta por los seis empresarios.

Además se pide en la demanda se reconozca la ineficacia por inexistencia de las decisiones de la junta directiva y/o se declare nulidad de las actas de la misma.