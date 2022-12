Polémica por presunta amenaza de ambientalista contra directivo de Minesa

El mensaje en redes sociales, en términos que para algunos raya en una amenaza, elevó la tensión entre ambientalistas y promotores del proyecto de la multinacional Minesa en la región de Soto Norte, en Santander.



El pasado 21 de septiembre el periodista y miembro del Comité pro Defensa del Páramo de Santurbán, Jorge Ortíz Prada, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que rechaza el proyecto de extracción de oro de Minesa cerca al páramo y se refiere directamente al director de sostenibilidad de la empresa, Juan Camilo Montoya Bozzi.



“Una recomendación para los señores de Minesa, en general no le busquen tres patas al gato porque este tiene cuatro; no pretendan intimidar a las personas porque no se lo vamos a permitir, no intenten presionar o chantajear a la empresa del acueducto de Bucaramanga”, se lee en el texto.



Pero la controversia inició con la siguiente frase: “Señor Montoya Bossi, no crea que permitiremos que usted y sus amigotes desleales y corruptos podrán pasar por encima de los intereses de nosotros y nuestros hijos, no provoque una situación de la cual usted su familia y sus amigos, la recordarán por siempre… Cuidado no juegue con candela, que se puede quemar”.



El mensaje se viralizó en redes sociales con muchas críticas, mientras directivas de la minera anunciaron acciones penales por lo que consideraron amenazas contra sus representantes.



En entrevista con BLU Radio, Jorge Ortíz Prada respondió a las críticas asegurando que no fue el autor original del mensaje y que solo lo copió y público en su Facebook.



“No soy el autor, no he amenazado a nadie, yo copie el mensaje y lo publique en mi cuenta, de pronto por ingenuidad no puse al final quien lo había escrito originalmente”, explicó.



Manifestó que el mensaje puede tener muchas interpretaciones pero que su intención fue multiplicar un mensaje de rechazo al proyecto minero en Soto Norte.



El próximo viernes 6 de octubre ambientalistas, sectores sociales y políticos marcharán por las calles de Bucaramanga rechazando la minería cerca al páramo, llamando la atención por los efectos que pueda tener en el abastecimiento de agua en la ciudad.



